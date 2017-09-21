«Сьон» с Митрюшкиным в составе обыграл «Лугано»

Встреча проходила на стадионе «Корнаредо» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей голы на свой счёт записали Марко Шнойвли и Эрмир Леньяни, а за «Лугано» отличился Владимир Големич. За «Сьон» полный матч отыграл российский голкипер Антон Митрюшкин, который пропустил гол на 87-й минуте.

«Сьон» (11 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, «Лугано» (8) находится на восьмой строчке.