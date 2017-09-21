Неймар извинился перед командой за инцидент с Кавани

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает L'Equipe, защитник Тиагу Силва выступил переводчиком во время обращения Неймара к команде.