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21 сентября 2017, 22:53 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Неймар извинился перед командой за инцидент с Кавани

Нападающий «ПСЖ» Неймар после тренировки в четверг принес свои извинения команде за конфликт с Эдинсоном Кавани во время матча 6-го тура чемпионата Франции против «Лиона».

Нападающий <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Неймар</span> после тренировки в четверг принес свои извинения команде за конфликт с <span class=error>Эдинсоном</span> <span class=error>Кавани</span> во время матча 6-го тура чемпионата Франции против Лиона. Увеличить
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Как сообщает L'Equipe, защитник Тиагу Силва выступил переводчиком во время обращения Неймара к команде.

Напомним, в матче 6-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (2:0) между нападающими парижан Эдинсоном Кавани и Неймаром возник конфликт — уругваец забрал мяч у бразильца перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый. По данным СМИ, из-за стычки с одноклубником Неймар попросил руководство клуба выставить Кавани на трансфер.

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НЬОН /Швейцария/, 20 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) закончит расследование в отношении французского «Пари Сен-Жермен» в связи с подозрениями в нарушении правил финансового fair play до конца сезона. Об этом журналистам сообщил глава УЕФА Александер Чеферин.
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