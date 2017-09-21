Неймар извинился перед командой за инцидент с Кавани
Нападающий «ПСЖ» Неймар после тренировки в четверг принес свои извинения команде за конфликт с Эдинсоном Кавани во время матча 6-го тура чемпионата Франции против «Лиона».
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Как сообщает L'Equipe, защитник Тиагу Силва выступил переводчиком во время обращения Неймара к команде.
Напомним, в матче 6-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (2:0) между нападающими парижан Эдинсоном Кавани и Неймаром возник конфликт — уругваец забрал мяч у бразильца перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый. По данным СМИ,
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