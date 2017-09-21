Анчелотти на выход, «Реал» летит в пропасть. Обзор европейских чемпионатов

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Туры в середине недели — это всегда интриги и масса неожиданностей. Особенно в тот момент, когда вся футбольная Европа входит в игровой цикл «через два на третий». Для некоторых команд этот отрезок становится периодом самоидентификации: кто-то вклинивается в группу, которая разыгрывает титул и призовые места, другие же обнаруживают под ногами вязкую жижу турнирного болота.

БРОНЗОВЕЮЩИЙ «РЕАЛ»

Впрочем, в испанской Ла Лиге неожиданность всего одна. Зато какая! Мадридский «Реал», выигравший за последние полтора года семь трофеев, выдал крайне слабый старт. И если ничью с «Валенсией» можно было оправдать тем, что «летучие мыши» в этом сезоне весьма бодры, то потеря очков в домашней игре с «Леванте» и поражение от «Бетиса» в последнем туре вызывают паралич у поклонников мадридского клуба.

Оказывается, что травмы и дисквалификации лидеров могут повлиять и на команду Зидана, хотя еще недавно казалось, что «Реал» просто неуязвим. Буквально вчера мадридцы отпустили в «Баварию» Хамеса Родригеса, потому что не могли найти ему место в составе, а уже сегодня мы видим дебютирующих в футболке «сливочных» Маркоса Льоренте, Борху Майораля и Дани Себальоса.

С одной стороны, это абсолютно оправданный шаг со стороны Зидана. Звезды «Реала» поднаелись трофеями и потихоньку начали бронзоветь. Игры Ла Лиги — недостаточно адреналиновая среда для них, поэтому мадридцам в составе нужны молодые, дерзкие ребята и, желательно, свои. С другой, откуда им взять опыт, чтобы решать матчи пусть даже на уровне внутреннего первенства?

Пока Зидан решает этот квест, «Барселона» под руководством Эрнесто Вальверде оторвалась уже на семь очков, которые в условиях не самой конкурентной среды чемпионата Испании отыграть будет непросто. У «сине-гранатовых» по-прежнему есть проблемы с организацией игры. Пока что не все идеи Вальверде прижились на «Ноу Камп», но у «Барсы» есть Лео Месси, который вновь активировал режим «бога» и в пяти матчах забил девять мячей, четыре из которых вогнал в сетку ворот «Эйбара» в последнем туре.

Целый «Реал» не забил «Бетису» ни одного, прервав тем самым эпохальную 73-матчевую результативную серию, которая длилась 512 дней и включила в себя 198 голов. Да, «сливочные» повторили мировой рекорд, принадлежащий «Сантосу» времен расцвета Пеле, но кому это теперь нужно? «Бетис» забил на последних минутах и опустил «Реал» на седьмое место в турнирной таблице. А главными преследователями «Барселоны» продолжают оставаться «Севилья» и «Атлетико», но при этом нельзя сказать, что они выдерживают темп.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МЕРТЕНС

Тем временем, в итальянской серии А безупречный старт выдали «Наполи» и «Ювентус». И если «бьянконери» уже приучили к своей монументальной стабильности, то присутствие на первом месте после пяти туров команды Маурицио Сарри приятно удивляет. Неаполитанцы не просто переезжают катком всех соперников, но и делают это невероятно красиво.

В последнем туре «Наполи» столкнулся с «Лацио» Филиппо Индзаги, который в этом сезоне катит очень прилично. В составе «лациале» просто неудержим Чиро Иммобиле, он практически в одиночку убрал встающий с колен и тратящий 200 миллионов на трансферы «Милан», загрузив им трешку. Его великолепно поддерживают партнеры — Милинкович-Савич и Пароло обеспечивают глубину атаки, Лулич и Баста бизонят на флангах.

Все это легко и ажурно, просто загляденье! В первом тайме на такую красоту повелся даже «Наполи». Пока получали эстетическое удовольствие от атак «Лацио», Де Врей забил и вывел команду Индзаги вперед. Но во втором тайме неаполитанцы показали свое кунг-фу и за шесть минут убрали хозяев с поля. Кулибали и Кальехон двумя панчами отправили в нокдаун оборону «Лацио», а Мертенс своим ударом нокаутировал весь «Стадио Олимпико». Гол сезона, дорогие друзья. Так бывает, иногда они забиваются уже в пятом туре.

А вот «Интер», который своим горячим дыханием обжигал спины стремящихся в отрыв неаполитанцев и «ювентини», в последнем туре внезапно сыграл вничью на выезде с «Болоньей». Мало того, большую часть матча команда Лучано Спаллетти проигрывала и только гол Мауро Икарди с одиннадцати метров позволил «нерадзурри» разжиться хоть какими-то очками.

«Милан», кстати, оправился после оплеухи от «Лацио» и тихо подкрался к лидирующей группе на расстояние трех очков. Пока все говорит о том, что поклонники «Сериала» увидят лучший сезон за последние семь-восемь лет.

АНЧЕЛОТТИ НЕ ТАЩИТ

Самый перспективный тренер мира Юлиан Нагельсманн поставил на уши всю Германию, намекнув в интервью, что он был бы рад оказаться в «Баварии» уже сейчас. В Мюнхене уже давно не скрывают недовольства работой Анчелотти. Причем не только его методами, но и футболом, который под его руководством демонстрирует «рекордмайстер».

Путь упрощения игры и надежд на индивидуальные качества футболистов не устраивает ни Ули Хеннеса, ни Карла-Хайца Румменигге, поэтому уже сейчас понятно, что Анчелотти свой контракт вряд ли доработает до конца. Нагельсманн в данной ситуации самый очевидный кандидат. Мюнхен для него практически родной город, в детстве он ходил на домашние матчи «Баварии» и мечтал когда-нибудь оказаться в этом клубе.

Но самый широкий шаг к своей мечте он сделал в третьем туре этого сезона, когда в очередной раз деконструировал игру Анчелотти на глазах мюнхенских боссов. Да, после этого «Бавария» уверенно обыграла «Майнц» и «Шальке», но на первом месте все равно пока «Боруссия» из Дортмунда, которую стремительно перестраивает на свой манер Петер Бош.