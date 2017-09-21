В Италии пять действующих футболистов подозреваются в сдаче матчей

Странные матчи игрались в период с декабря 2015 по май 2016 года, информирует Тuttomercatoweb.

Во всех четырёх подозрительных матчах замешан клуб «Мессина». Сомнения вызывают игры против «Казертаны» (1:4), «Мартины Франки» (3:0), «Беневенто» (0:5) и «Паганезе» (2:2).

Сейчас в списке подозреваемых 30 человек. Не менее пяти из них продолжают игровую карьеру. Точно известно одно имя — это 26-летний Кармине Гиоргиони, ныне выступающий за «Альбинолеффе». Кроме игроков, подозревают также часть персонала и членов тренерского штаба.