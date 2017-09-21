Клубы Английской футбольной лиги поддержали идею сокращения трансферного окна
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Клубы Английской футбольной лиги поддержали идею сокращения трансферного окна с сезона-2018/19. Об этом сообщает
Би-би-си.
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В четверг прошло собрание представителей всех 72 клубов лиги, их план будет официально объявлен в феврале 2018 года. Согласно нему, трансферное окно будет сокращено, при этом у клубов сохранится возможность регистрировать новых игроков до 31 августа.
Ранее с идеей сокращения длительности трансферного окна выступили клубы Английской
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