Бенедито заявил, что Бартомеу врёт о продлении контракта Месси с «Барселоной»

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«Бартомеу сказал, что контракт подписан, но это неправда. Контракт без подписи Месси не имеет юридической силы. Хотя он и был подписан его отцом, ему (Бартомеу. — Прим. “Чемпионата”) нужна подпись игрока. Возможно, присутствие Бартомеу — главное препятствие, почему это не сделано. Надеюсь, президент расскажет правду, потому что это не первый раз, когда он врёт», — приводит слова Бенедито Goal.