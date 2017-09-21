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21 сентября 2017, 20:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бенедито заявил, что Бартомеу врёт о продлении контракта Месси с «Барселоной»

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито, в начале сентября выдвинувший вотум недоверия нынешнему руководству сине-гранатовых, заявил, что президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу врёт, говоря, что нападающий Лионель Месси продлил контракт.

Бывший кандидат в президенты Барселоны <span class=error>Агусти</span> <span class=error>Бенедито</span> в начале сентября выдвинувший вотум недоверия нынешнему руководству <nobr>сине-гранатовых</nobr> заявил что президент каталонского клуба <span class=error>Хосеп</span> Мария Бартомеу врёт говоря что нападающий <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> продлил контракт. Увеличить
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«Бартомеу сказал, что контракт подписан, но это неправда. Контракт без подписи Месси не имеет юридической силы. Хотя он и был подписан его отцом, ему (Бартомеу. — Прим. “Чемпионата”) нужна подпись игрока. Возможно, присутствие Бартомеу — главное препятствие, почему это не сделано. Надеюсь, президент расскажет правду, потому что это не первый раз, когда он врёт», — приводит слова Бенедито Goal.

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