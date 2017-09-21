«Челси» согласовал с мадридским «Атлетико» трансфер нападающего Диего Косты
МОСКВА, 21 сен —
Р-Спорт. Лондонский «Челси» согласовал трансфер нападающего Диего Косты в мадридский «Атлетико», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
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В ближайшее время 28-летний форвард пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт с «Атлетико».
Подробности трансфера не сообщаются. Ранее в СМИ появилась информация, что «Атлетико» сделал окончательное предложение «Челси» на общую сумму в 65 миллионов евро, из которых 10 миллионов составят различные бонусные выплаты.
Коста ранее заявлял, что не собирается играть за «Челси» и хочет продолжить карьеру только в «Атлетико», за который уже выступал до переезда в Лондон.
В минувшем сезоне Коста забил 22 гола в 42 матчах за «Челси».
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