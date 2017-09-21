«Интер» за € 6 млн приобрёл воспитанника «Боки Хуниорс»

17-летний футболист подписал контракт с «Интером», о чём сообщает пресс-служба миланского клуба. Договор с аргентинским форвардом рассчитан на три года.

Факундо Колидио уже присоединился к «Интеру», однако выступать будет за молодёжную команду в Примавере (основной молодёжный турнир в Италии). По информации Transfermarkt, миланцы заплатили «Боке Хуниорс» за воспитанника € 6 млн.