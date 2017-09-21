Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31082404/
21 сентября 2017, 16:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» за € 6 млн приобрёл воспитанника «Боки Хуниорс»

Нападающий Факундо Колидио, права на которого принадлежали клубу «Бока Хуниорс», продолжит карьеру в Италии.

17-летний футболист подписал контракт с «Интером», о чём сообщает пресс-служба миланского клуба. Договор с аргентинским форвардом рассчитан на три года.

Факундо Колидио уже присоединился к «Интеру», однако выступать будет за молодёжную команду в Примавере (основной молодёжный турнир в Италии). По информации Transfermarkt, миланцы заплатили «Боке Хуниорс» за воспитанника € 6 млн.

Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я