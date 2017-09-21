Униженные и оскорбленные, или что нужно знать о прошедших матчах 30-го тура КПЛ

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— «Кайрат» вторую игру подряд завершил со счетом 5:1. В 27-м туре на своем был бит «Тараз», а в перенесенном матче 30-го тура уже «Ордабасы» получил «пятерку» в Алматы. Примечательно, что с таким крупным результатом кайратовцы не выигрывали в этом сезоне под руководством бывшего главного тренера Кахабера Цхададзе.

— При Карлосе Феррере «Кайрат» отпраздновал седьмую победу подряд. Алматинцам необходимо еще один раз выиграть, чтобы повторить 8-матчевую победную серию, длившуюся с 12-го по 19-й тур включительно в текущем чемпионате.

— «Ордабасы» в нынешней премьер-лиге еще не проигрывал с таким крупным счетом. В этом сезоне шымкентцы в четвертый раз уступили алматинцам с общей разницей мячей 2−13. Ранее они познали горечь поражения в седьмом туре (0:3), в 17-м (0:2) и в ответном полуфинальном матче Кубка страны (1:3). Впору руководству клуба хвататься за голову.

— Крупная победа позволила «Кайрату» не только обогнать принципиального соперника «Астану» в таблице, но и стать самым результативным участником КПЛ — 65 забитых мячей.

— «Акжайык» довел победную серию и «сухую» до трех матчей. Всего в активе уральского клуба семь выигрышей в чемпионате, что позволяет им при учете дополнительных показателей находиться на девятом месте таблицы.

— Безвыигрышная серия «Атырау» достигла шести туров, в которых «нефтяники» потерпели четыре поражения при двух ничейных результатах с общей разницей мячей 2−13. На фоне этих неудач и удручающего турнирного положения клуба (11-е место) отставка Сергея Павлова выглядит закономерным итогом.

— «Актобе» во второй раз за сезон выдал беспроигрышную серию из пяти матчей. В таблице «красно-белые» с десятого места поднялись на седьмое.

— Всего в прошедших трех играх было забито восемь мячей, пять из них влетели в ворота «Ордабасы».

— Самый корректный матч выдали футболисты «Акжайыка» и «Атырау». Главному арбитру встречи Айдыну Рахимбаеву даже не пришлось прибегать к предупреждениям, тогда как в играх «Кайрат» — «Ордабасы» и «Актобе» — «Тобол» судьям пришлось вынести по четыре предупреждения и одному удалению.

— Встреча «Кайрата» с «Ордабасы» стала самым посещаемым матчем. На нем присутствовало 8300 болельщиков.