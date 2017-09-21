Униженные и оскорбленные, или что нужно знать о прошедших матчах 30-го тура КПЛ
В прошедших матчах 30-го тура чемпионата Казахстана по футболу было забито восемь мячей, пять из них них влетели в ворота «Ордабасы», передает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— «Кайрат» вторую игру подряд завершил со счетом 5:1. В 27-м туре на своем был бит «Тараз», а в перенесенном матче 30-го тура уже «Ордабасы» получил «пятерку» в Алматы. Примечательно, что с таким крупным результатом кайратовцы не выигрывали в этом сезоне под руководством бывшего главного тренера Кахабера Цхададзе.
— При Карлосе Феррере «Кайрат» отпраздновал седьмую победу подряд. Алматинцам необходимо еще один раз выиграть, чтобы повторить 8-матчевую победную серию, длившуюся с 12-го по 19-й тур включительно в текущем чемпионате.
— «Ордабасы» в нынешней
— Крупная победа позволила «Кайрату» не только обогнать принципиального соперника «Астану» в таблице, но и стать самым результативным участником КПЛ — 65 забитых мячей.
— «Акжайык» довел победную серию и «сухую» до трех матчей. Всего в активе уральского клуба семь выигрышей в чемпионате, что позволяет им при учете дополнительных показателей находиться на девятом месте таблицы.
— Безвыигрышная серия «Атырау» достигла шести туров, в которых «нефтяники» потерпели четыре поражения при двух ничейных результатах с общей разницей мячей 2−13. На фоне этих неудач и удручающего турнирного положения клуба (11-е место) отставка Сергея Павлова выглядит закономерным итогом.
— «Актобе» во второй раз за сезон выдал беспроигрышную серию из пяти матчей. В таблице «красно-белые» с десятого места поднялись на седьмое.
— Всего в прошедших трех играх было забито восемь мячей, пять из них влетели в ворота «Ордабасы».
— Самый корректный матч выдали футболисты «Акжайыка» и «Атырау». Главному арбитру встречи Айдыну Рахимбаеву даже не пришлось прибегать к предупреждениям, тогда как в играх «Кайрат» — «Ордабасы» и «Актобе» — «Тобол» судьям пришлось вынести по четыре предупреждения и одному удалению.
— Встреча «Кайрата» с «Ордабасы» стала самым посещаемым матчем. На нем присутствовало 8300 болельщиков.
Напомним, что оставшиеся матчи 30-го тура
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter