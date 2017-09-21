Доходы «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне составили 581 млн фунтов

Чистая прибыль «Манчестер Юнайтед» за прошлый сезон составила 80,8 млн фунтов. В сезоне-2015/16 доходы английского клуба составили 515,3 млн фунтов, а прибыль — 68,9 млн фунтов. В текущем сезоне предполагаемая сумма доходов команды может составить от 575 млн до 585 млн. фунтов.

Зарплатная ведомость «Манчестер Юнайтед» равняется 263,5 млн фунтов, что на 31,3 млн больше, чем за год до этого. Отмечается, что у клуба самая большая зарплатная ведомость в Английской премьер-лиге.

Также «Манчестер Юнайтед» сократил долг, связанный с покупкой клуба семьей Глейзеров в 2005 году, с 260,9 млн до 213,1 млн фунтов. Коммерческий доход английского клуба вырос на 7,2 млн и составил 275,5 млн фунтов. Также на 6,7 млн фунтов выросла прибыль от спонсорства и розничной торговли различным товарами.

В прошедшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в чемпионате Англии, но выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы. Победа в Лиге Европы позволила команде квалифицироваться в Лигу чемпионов впервые с 2015 года, когда МЮ не смог выйти из группы.