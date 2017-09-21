«Манчестер Сити» также подозревают в нарушении правил по трансферам юных игроков

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Как сообщает BBC, ФИФА расследует в настоящее время такую же ситуацию в отношении «Манчестер Сити».



В мае английская Премьер-лига уже наказала «горожан» за данное нарушение, и тогда клуб был оштрафован на € 338 тыс., а также получил запрет на заключение контрактов с футболистами из академий.



В «Челси» отрицают любые нарушения и уверены, что проверка не найдёт отклонений от правил.