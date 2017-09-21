Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31081741/
21 сентября 2017, 15:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» также подозревают в нарушении правил по трансферам юных игроков

ФИФА проводит расследование по поводу возможных нарушений правил, которые регулируют трансферы юных футболистов, не только в отношении «Челси».

ФИФА проводит расследование по поводу возможных нарушений правил которые регулируют трансферы юных футболистов не только в отношении <span class=error>Челси</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает BBC, ФИФА расследует в настоящее время такую же ситуацию в отношении «Манчестер Сити».

В мае английская Премьер-лига уже наказала «горожан» за данное нарушение, и тогда клуб был оштрафован на € 338 тыс., а также получил запрет на заключение контрактов с футболистами из академий.

В «Челси» отрицают любые нарушения и уверены, что проверка не найдёт отклонений от правил.

Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я