«Манчестер Сити» также подозревают в нарушении правил по трансферам юных игроков
ФИФА проводит расследование по поводу возможных нарушений правил, которые регулируют трансферы юных футболистов, не только в отношении «Челси».
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Как сообщает BBC, ФИФА расследует в настоящее время такую же ситуацию в отношении «Манчестер Сити».
В мае английская
В «Челси» отрицают любые нарушения и уверены, что проверка не найдёт отклонений от правил.
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