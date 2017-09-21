Игроки «Реала» Бензема и Вальехо приступили к тренировкам с мячом

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Об этом сообщает пресс-служба «Реала». Мадридцы начали подготовку к матчу 6-го тура Ла Лиги с «Алавесом», а Вальехо и Бензема провели индивидуальное занятие с мячом.

Восстанавливаться после травмы продолжают Тео Эрнандес и Матео Ковачич, а также получивший повреждение в игре с «Бетисом» (0:1) Марсело.

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в 3 матчах Ла Лиги и отдал 1 результативный пас. Хесус Вальехо лишь один раз оказался в запасе.