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21 сентября 2017, 14:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бензема официально продлил контракт с «Реалом»

Нападающий «Реала» Карим Бензема официально продлил контракт со своим нынешним клубом.

Нападающий Реала Карим <span class=error>Бензема</span> официально продлил контракт со своим нынешним клубом. Увеличить
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Произошло это на специально организованной пресс-конференции в присутствие президента мадридцев Флорентино Переса.

Карим Бензема, чей контракт истекал летом 2019 года, подписал новый договор, рассчитанный до 30 июня 2021 года. Ранее испанские СМИ сообщили, что в год 29-летний футболист будет зарабатывать € 7,5 млн.

Карим Бензема играет за «Реал» с 2009 года, куда перешёл из «Лиона». На его счету 371 официальный матч за мадридцев, 182 гола и 104 результативные передачи.

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