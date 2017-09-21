Диего Коста сегодня должен пройти медосмотр для «Атлетико»
Нападающий «Челси» Диего Коста сегодня должен пройти медицинское обследование для «Атлетико» после того, как мадридский клуб договорился с англичанами о переходе форварда за € 60 млн, сообщает AS.
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При этом отмечается, что 28-летний форвард может стать самым высокооплачиваемым игроком в стане испанской команды.
Ранее Коста отказался возвращаться в Англию, так как главный тренер «Челси» Антонио Конте сказал, что не рассчитывает на него в новом сезоне, и дал указание тренироваться с резервной командой.
Цвета «Атлетико» Коста уже защищал с 2010 по 2014 год.
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