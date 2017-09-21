Диего Коста сегодня должен пройти медосмотр для «Атлетико»

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При этом отмечается, что 28-летний форвард может стать самым высокооплачиваемым игроком в стане испанской команды.

Ранее Коста отказался возвращаться в Англию, так как главный тренер «Челси» Антонио Конте сказал, что не рассчитывает на него в новом сезоне, и дал указание тренироваться с резервной командой.

Цвета «Атлетико» Коста уже защищал с 2010 по 2014 год.