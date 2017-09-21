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21 сентября 2017, 14:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Диего Коста сегодня должен пройти медосмотр для «Атлетико»

Нападающий «Челси» Диего Коста сегодня должен пройти медицинское обследование для «Атлетико» после того, как мадридский клуб договорился с англичанами о переходе форварда за € 60 млн, сообщает AS.

Нападающий <span class=error>Челси</span> Диего Коста сегодня должен пройти медицинское обследование для <span class=error>Атлетико</span> после того как мадридский клуб договорился с англичанами о переходе форварда за € 60 млн сообщает AS. Увеличить
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При этом отмечается, что 28-летний форвард может стать самым высокооплачиваемым игроком в стане испанской команды.

Ранее Коста отказался возвращаться в Англию, так как главный тренер «Челси» Антонио Конте сказал, что не рассчитывает на него в новом сезоне, и дал указание тренироваться с резервной командой.

Цвета «Атлетико» Коста уже защищал с 2010 по 2014 год.

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