Андрей Аршавин: Думаю, что в первом тайме должны были забить больше
Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал победный результат в матче
Премьер-Лиги с шымкентским «Ордабасы» — 5:1.
— Настроение отличное, в принципе всё хорошо. Главное, что победили в этом матче. Думаю, в первом тайме должны были забить больше, чтобы игра завершилась намного раньше. Когда счет стал «1:1», появились небольшие сомнения, но, хорошо, что Джерри забил красивый гол, который помог нам и сломил «Ордабасы», — сказал Аршавин.
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