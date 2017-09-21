Андрей Аршавин: Думаю, что в первом тайме должны были забить больше

— Настроение отличное, в принципе всё хорошо. Главное, что победили в этом матче. Думаю, в первом тайме должны были забить больше, чтобы игра завершилась намного раньше. Когда счет стал «1:1», появились небольшие сомнения, но, хорошо, что Джерри забил красивый гол, который помог нам и сломил «Ордабасы», — сказал Аршавин.