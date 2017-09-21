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21 сентября 2017, 13:55 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Андрей Аршавин: Думаю, что в первом тайме должны были забить больше

Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал победный результат в матче Премьер-Лиги с шымкентским «Ордабасы» — 5:1.

— Настроение отличное, в принципе всё хорошо. Главное, что победили в этом матче. Думаю, в первом тайме должны были забить больше, чтобы игра завершилась намного раньше. Когда счет стал «1:1», появились небольшие сомнения, но, хорошо, что Джерри забил красивый гол, который помог нам и сломил «Ордабасы», — сказал Аршавин.

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