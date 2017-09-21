Приведший «Актобе» к первому чемпионству тренер возглавит «Атырау»
Один из самых экстравагантных тренеров Казахстана будет возглавлять «Атырау» до конца сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский специалист Равиль Рамазанов сменит россиянина Сергея Павлова на посту главного тренера «Атырау». Этот пост он будет занимать до конца сезона. Сегодня, 21 сентября, он уже провел первое занятие с командой, а руководство клуба уже успело внести его в заявку на сезон.
65-летний Рамазанов, прежде всего, известен казахстанским болельщикам по работе в «Актобе». Именно он впервые привел «красно-белых» к их первому чемпионству в 2005-м году. Затем его сменил Владимир Муханов, а сам Рамазанов перешел на работу спортивного директора. В 2008 году Рамазанов возглавил «Мегаспорт», но не сумел достичь успеха с этим клубом. С тех пор в КПЛ ему работы не находилось.
Рамазанова называют одним из самых экстравагантных тренеров Казахстана: его манера одеваться всегда выделяла его на фоне остальных специалистов. Не говоря уже о серьге в ухе и прочих атрибутах стиля.
Напомним, что вчера, 21 сентября, стало известно об увольнении Сергея Павлова, а сегодня «нефтяники» подтвердили эту информацию. Павлов принял «Атырау» в апреле этого года. Рамазанов стал уже третьим наставником команды. Сезон клуб начинал с хорватским тренером Зораном Вуличем.
На данный момент «Атырау» находится в зоне вылета, с 26 очками занимая предпоследнее, 11-е, место. Пока временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Куаныш Кабдулов, работающий в штабе с 2014 года.
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