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21 сентября 2017, 13:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Линдегор стал игроком «Бёрнли»

Голкипер Андерс Линдегор, известный по выступлению за «Манчестер Юнайтед», продолжит карьеру в «Бёрнли».

33-летний вратарь подписал контракт с командой АПЛ до конца сезона-2017/18. Об этом говорится на официальном сайте «Бёрнли».

Последним клубом, за который выступал Линдегор был «Престон Норт Энд». Минувшем летом датчанин покинул команду и перебрался в «Бёрнли» на правах свободного агента.

«Я провёл в команде неделю, прежде чем подписал контракт. Впечатления самые хорошие. Я пришёл, чтобы обострить конкуренцию. Чувствую себя хорошо и всё ещё хочу играть. Я полон энтузиазма», — сказал Линдегор.

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