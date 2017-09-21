Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Линдегор стал игроком «Бёрнли»

33-летний вратарь подписал контракт с командой АПЛ до конца сезона-2017/18. Об этом говорится на официальном сайте «Бёрнли».

Последним клубом, за который выступал Линдегор был «Престон Норт Энд». Минувшем летом датчанин покинул команду и перебрался в «Бёрнли» на правах свободного агента.

«Я провёл в команде неделю, прежде чем подписал контракт. Впечатления самые хорошие. Я пришёл, чтобы обострить конкуренцию. Чувствую себя хорошо и всё ещё хочу играть. Я полон энтузиазма», — сказал Линдегор.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Clarets complete deal for goalkeeper Anders Lindegaard. Full story: <a href="https://t.co/8hUBqHRYrq">https://t.co/8hUBqHRYrq</a> <a href="https://t.co/wgJTJlo2aq">pic.twitter.com/wgJTJlo2aq</a></p>— Burnley FC (@BurnleyOfficial) <a href="https://twitter.com/BurnleyOfficial/status/910806184181026816">21 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>