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21 сентября 2017, 13:34 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «Атлетика» Альварес, прошедший курс химиотерапии, скоро вернется на поле

МОСКВА, 21 сен — Р-Спорт. Футболист «Атлетика» Йерай Альварес, прошедший курс химиотерапии в связи с рецидивом онкологического заболевания, в ближайшее время вернется на поле, сообщается на официальном сайте клуба из Бильбао.

В декабре 2016 года у Альвареса был обнаружен рак яичек, после чего было принято решение о немедленном оперативном вмешательстве. Игрок перенес операцию по удалению пораженного яичка, она прошла успешно и без осложнений. Однако в июне во время сбора с молодежной сборной Испании при подготовке к чемпионату Европы на медобследовании у 22-летнего защитника было выявлено воспаление лимфатических узлов. Ему была предписана химиотерапия.

«Фаза лечения, которая была запланирована в июне, завершилась. В ближайшие дни футболиста выпишут, и начнется процесс постепенного возвращения в команду. Вместе с тем будет спланирована программа наблюдений (за его здоровьем)», — говорится в заявлении «Атлетика».

В минувшем сезоне Альварес провел за «Атлетик» 35 матчей во всех турнирах.

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