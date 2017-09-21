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21 сентября 2017, 12:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Следующий соперник «Астаны» по Лиге Европы одержал разгромную победу в кубковом матче

Чемпион Чехии пражская «Славия», которая является следующим соперником «Астаны» по группе А Лиги Европы, вышла в 1/8 финала Кубка страны, сообщает Sports.kz.

Чемпион Чехии пражская <span class=error>Славия</span> которая является следующим соперником <span class=error>Астаны</span> по группе А Лиги Европы вышла в 1/8 финала Кубка страны сообщает Sports.kz. Увеличить
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В рамках 1/16 финала Кубка Чехии «Славия» с крупным счетом обыграла «Тршинец». Пропустив в концовке первого тайма первым, во второй половине встречи пражский клуб забил в ворота соперника пять мячей — 5:1.

«Славия» — «Тршинец» 5:1 (0:1)
Голы: Гошек (0:1), Алтынтоп 49 (1:1), Фридрих 53 (2:1), Сикора 59 (3:1), Нецид 71 (4:1), Нецид 90 (5:1).

Напомним, матч группового этапа Лиги Европы «Астана» — «Славия» состоится 28 сентября на «Астана Арене».

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