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21 сентября 2017, 12:46 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Фанат «Карпат» ударил по лицу футболиста команды Федецкого после матча Кубка Украины

ТАСС, 21 сентября. Фанат напал на защитника львовских «Карпат» и сборной Украины Артема Федецкого после матча Кубка Украины по футболу. Об этом сообщает Football.ua.

<em>ТАСС 21 сентября. </em>Фанат напал на защитника львовских Карпат и сборной Украины Артема <span class=error>Федецкого</span> после матча Кубка Украины по футболу. Об этом сообщает Football.ua. Увеличить
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«Карпаты» в среду проиграли в 1/16 финала Кубка Украины «Прикарпатью» со счетом 1:2, матч проходил в Ивано- Франковске. Во время встречи болельщики жгли на трибунах файеры, а после второго гола в ворота «Карпат» забросали поле петардами, из-за чего матч был прерван на 30 минут.

После матча капитан «Карпат» Игорь Худобяк подошел к гостевому сектору, чтобы утихомирить болельщиков, однако несколько фанатов, выбежавших на поле, стали проявлять агрессию к футболисту. На помощь капитану команды подошел Федецкий, не принимавший участия в матче. Один из фанатов схватил Федецкого за куртку, а после того, как между ними встали несколько человек, ударил футболиста по лицу.

32-летний Федецкий подписал контракт с «Карпатами» на два года в начале сезона. Ранее защитник выступал за львовский клуб с 2009 по 2012 год.

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