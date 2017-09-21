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21 сентября 2017, 12:37 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

На поединке «Арсенал» — «Донкастер» был установлен антирекорд посещаемости «Эмирейтс»

Матч третьего раунда Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Донкастером» (1:0) не вызвал большого интереса у болельщиков лондонской команды.

Встречу посетили 44064 болельщика, несмотря на сниженные цены на билеты. Это худший показатель в истории «Эмирейтс». Арена возведена в 2006 году и вмещает 60 тысяч зрителей.

Предыдущий антирекорд был также установлен в кубковом матче с «Шрусбери» в 2011 году. Тогда матч посетили 46539 зрителей.

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