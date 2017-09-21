Встречу посетили 44064 болельщика, несмотря на сниженные цены на билеты. Это худший показатель в истории «Эмирейтс». Арена возведена в 2006 году и вмещает 60 тысяч зрителей.

Предыдущий антирекорд был также установлен в кубковом матче с «Шрусбери» в 2011 году. Тогда матч посетили 46539 зрителей.