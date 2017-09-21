ФК «Атырау» подтвердил отставку главного тренера

На прощальном собрании Павлов отметил, что казахстанский этап был новым и важным этапом в его карьере. Также выразил надежду на то, что его отставка встряхнет команду и она выполнит свои две главные задачи — сохранить прописку в премьер-лиге и выиграть Кубок.

«Я хочу попросить атырауских болельщиков поддержать команду в этой нелегкой ситуации, поскольку поддержка сейчас ей необходима. Надеюсь, что “Атырау” выполнит все те задачи на сезон, которые стоят перед ним», — сказал Павлов. В заключение тренер поблагодарил всех за оказанное доверие и сотрудничество, пожелав футболистам удачи в оставшихся матчах в чемпионате.

К следующей игре премьер-лиги с «Окжетпесом» команду подготовит тренер Куаныш Кабдулов, назначенный исполняющим обязанности главного тренера. Кабдулов является тренером в основной команде с 2014 года.

14 октября футбольный клуб «Атырау» в Актобе сыграет в финале Кубка Казахстана по футболу против «Кайрата» из Алматы.