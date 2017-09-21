Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31076925/
21 сентября 2017, 11:21 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

ФК «Атырау» подтвердил отставку главного тренера

Главный тренер «Атырау» Сергей Павлов покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию сторон.

На прощальном собрании Павлов отметил, что казахстанский этап был новым и важным этапом в его карьере. Также выразил надежду на то, что его отставка встряхнет команду и она выполнит свои две главные задачи — сохранить прописку в премьер-лиге и выиграть Кубок.

«Я хочу попросить атырауских болельщиков поддержать команду в этой нелегкой ситуации, поскольку поддержка сейчас ей необходима. Надеюсь, что “Атырау” выполнит все те задачи на сезон, которые стоят перед ним», — сказал Павлов. В заключение тренер поблагодарил всех за оказанное доверие и сотрудничество, пожелав футболистам удачи в оставшихся матчах в чемпионате.

К следующей игре премьер-лиги с «Окжетпесом» команду подготовит тренер Куаныш Кабдулов, назначенный исполняющим обязанности главного тренера. Кабдулов является тренером в основной команде с 2014 года.

14 октября футбольный клуб «Атырау» в Актобе сыграет в финале Кубка Казахстана по футболу против «Кайрата» из Алматы.

Атырау
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Несостоятельные «Ордабасы» и «Атырау». Обзор 30-го тура КПЛ

Несостоятельные «Ордабасы» и «Атырау». Обзор 30-го тура КПЛ

Как известно, всего три матча были сыграны в 30-м туре чемпионата Казахстана по футболу, тогда как остальные игры пройдут 15 октября. Несмотря на это, результаты первого игрового дня получились весьма занимательными. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
21 сентября

Алматинка через суд добилась выплаты алиментов от футболиста ФК "Кайрат"

Тренер Головкина рассказал об "ошибках" первого боя с "Канело" и тактике на реванш

"Канело" еще может прибавить, а вот Головкин лучше уже не станет - президент Golden Boy