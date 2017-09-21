ФК «Атырау» подтвердил отставку главного тренера
Главный тренер «Атырау» Сергей Павлов покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию сторон.
На прощальном собрании Павлов отметил, что казахстанский этап был новым и важным этапом в его карьере. Также выразил надежду на то, что его отставка встряхнет команду и она выполнит свои две главные задачи — сохранить прописку в
«Я хочу попросить атырауских болельщиков поддержать команду в этой нелегкой ситуации, поскольку поддержка сейчас ей необходима. Надеюсь, что “Атырау” выполнит все те задачи на сезон, которые стоят перед ним», — сказал Павлов. В заключение тренер поблагодарил всех за оказанное доверие и сотрудничество, пожелав футболистам удачи в оставшихся матчах в чемпионате.
К следующей игре
14 октября футбольный клуб «Атырау» в Актобе сыграет в финале Кубка Казахстана по футболу против «Кайрата» из Алматы.
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