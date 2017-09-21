Динияр Билялетдинов: В первом же матче в Литве получил шипами в грудь. В России такого не было

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В РФПЛ ОСТАВАТЬСЯ НЕ ХОТЕЛ.

— Как давно на вас вышел «Тракай»?

— Недавно. Если не ошибаюсь, на прошлой неделе. Провел первую тренировку с командой, а только потом подписал контракт. По условиям договорились быстро. Причем сделали это еще в Москве, потом оставалось только прилететь в Литву с некоторыми документами. И все, годовое соглашение с «Тракаем» подписано.

— Ваша семья переезжает в Литву?

— Пока живу в гостинице. Когда найду дом, тогда и приму решение.

— Какие задачи у команды?

— Увы, «Жальгирис» на первом месте и имеет солидное преимущество. Хотя думаю, что у нас будет возможность наверстать, потому что чемпионат идет в четыре круга и потом еще маленькая «пулька» на пять игр. Так что поборемся за чемпионство, которого в истории «Тракая» пока не было. Клуб создан недавно (в 2005 году. — Прим. «СЭ»), но уже в этом сезоне успел дойти до третьего отборочного раунда в Лиги Европы.

— Были ли предложения от российских клубов?

— Ставил задачу уехать в другой чемпионат.

— То есть ни одно из предложений в РФПЛ не устроило?

— Нет, просто хотел попробовать что-то новое, поиграть за рубежом в новом чемпионате.

— Но в нашу лигу вернетесь?

— Трудно сказать, куда кривая судьбы выведет (смеется). Всякое бывает, но сейчас хочу попробовать что-то новое. И сейчас не хотел бы возвращаться в РФПЛ.

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В «ТРАКАЕ» ГОВОРИМ НА РУССКОМ.

— С главным тренером «Тракая» Олегом Василенко были знакомы?

— Косвенно. Он в свое время тренировал дубль «Сатурна», там играли Артем Ребров, Андрей Горбанец и другие. Я не первый год дружу с этими ребятами. Знаю, что тренер работал в «Урале» и «Анжи», но лично знаком не был.

— Василенко на пресс-конференции спросили о том, какая у вас мотивация. Что ответите вы?

— Главное — играть в футбол.

— С кем-то из команды были знакомы?

— С Дейвидасом Чеснаускисом мы играли в «Локомотиве», капитана «Тракая» Арунаса Климавичюса помню по московскому «Динамо», кажется, в 2007 и 2008 годах. С остальными знаком косвенно.

— На каком языке говорят на тренировках?

— В основном на русском. Но тут есть ребята и из Либерии, и брат Ласины Траоре — Лайо. С ними говорят на английском. Многие местные говорят на русском, но с теми, кто похуже, общаюсь на английском.

НАСЛАЖДАЮСЬ ФУТБОЛОМ.

— В будущем рассчитываете еще сыграть за сборную России?

— Трудно сказать, учитывая нынешний вектор на омоложение. Сейчас в команде идет смена поколений. Но если предложат — не откажусь. Не знаю таких игроков, которые отказывались бы от сборной.

— Как оцените свой уровень подготовки?

Цитата — Физически чувствую себя нормально. Правда, пока не хватает игрового ритма и тонуса. До подписания контракта в Москве я тренировался шесть раз в неделю.

Никакого лишнего веса, проблем с дыханием у меня нет. Я и в футбол играл, и в тренажерном зале работал, и ежедневно по 9−10 км бегал.

— В день подписания контракта вы провели за «Тракай» все 90 минут в матче чемпионата. Тяжело дался дебют?

— И да, и нет. Усталость компенсировал эмоциональный подъем после возвращения на поле. Давно не играл полный матч, поэтому наслаждаюсь (смеется).

— На какой позиции вас видят в «Тракае»?

— Второй форвард.

— То есть ждать много голов?

— Я никогда не был бомбардиром, и в «Тракае» нужно больше «подносить», чем забивать.

ЗДЕСЬ ЗАПРЕЩЕНО РАЗГОВАРИВАТЬ С СУДЬЯМИ.

— Как оцените чемпионат Литвы?

— Не все так просто, как думают некоторые. Я, конечно, пока видел не всех соперников, но в целом могу сказать — тут боевые и обученные команды. Да, нет суперзвезд или умопомрачительных комбинаций, зато много борьбы.

— Как в премьер-лиге?

— Думаю, в Литве бывает и жестче, чем в РФПЛ. В первом матче, например, получил шипами в грудь. В России с таким не сталкивался (смеется).

— Арбитр не отреагировал?

— Он видел этот момент, но продолжил игру. Так что судьи здесь позволяют бороться. Еще здесь с ними запрещено разговаривать. Начнешь — моментально получишь желтую карточку.

— На трибунах в первом домашнем матче много было людей?

— Нет, трибуны были не полными. 12 октября дерби с «Жальгирисом», а мы играм на одном и том же стадионе. Надеюсь, болельщиков придет много.

— Вас узнают обычные жители города?

— Да, в центре Вильнюса подходили ребята, просили сфотографироваться.

— Футбол — популярный вид спорта в Литве?