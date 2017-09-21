Стало известно, почему «Ливерпуль» ещё не договорился с Джаном о новом контракте
«Ливерпуль» до сих пор не смог договориться с полузащитником Эмре Джаном о продлении контракта,
из-за чего игрок может быть продан в зимнее трансферное окно.
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Видимо, что-то случилось...
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Как сообщает The Sun, главной деталью,
Ранее в СМИ сообщалось, что хавбек сборной Германии, который связан с «Ливерпулем» контрактом до лета 2018 года, близок к подписанию предварительного контракта с «Ювентусом» и может присоединиться к чемпионам Италии уже в зимнее трансферное окно.
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