Стало известно, почему «Ливерпуль» ещё не договорился с Джаном о новом контракте

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает The Sun, главной деталью, из-за которой стороны по-прежнему не договорились, стало желание немца включить в новый контракт пункт об отступных. Красные против этого, считая сумму, на которой настаивает Джан, серьёзно заниженной.

Ранее в СМИ сообщалось, что хавбек сборной Германии, который связан с «Ливерпулем» контрактом до лета 2018 года, близок к подписанию предварительного контракта с «Ювентусом» и может присоединиться к чемпионам Италии уже в зимнее трансферное окно.