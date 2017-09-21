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21 сентября 2017, 11:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Стало известно, почему «Ливерпуль» ещё не договорился с Джаном о новом контракте

«Ливерпуль» до сих пор не смог договориться с полузащитником Эмре Джаном о продлении контракта, из-за чего игрок может быть продан в зимнее трансферное окно.

Ливерпуль до сих пор не смог договориться с полузащитником <span class=error>Эмре</span> <span class=error>Джаном</span> о продлении контракта <nobr>из-за </nobr>чего игрок может быть продан в зимнее трансферное окно. Увеличить
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Как сообщает The Sun, главной деталью, из-за которой стороны по-прежнему не договорились, стало желание немца включить в новый контракт пункт об отступных. Красные против этого, считая сумму, на которой настаивает Джан, серьёзно заниженной.

Ранее в СМИ сообщалось, что хавбек сборной Германии, который связан с «Ливерпулем» контрактом до лета 2018 года, близок к подписанию предварительного контракта с «Ювентусом» и может присоединиться к чемпионам Италии уже в зимнее трансферное окно.

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