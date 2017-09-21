Несостоятельные «Ордабасы» и «Атырау». Обзор 30-го тура КПЛ

Последние игры «Кайрата» свидетельствуют о том, что Карлос Феррер со своей стороны делает все возможное, чтобы с ним считались как с квалифицированным тренером и по завершении сезона пролонгировали контракт. Не секрет, что действующее его соглашение было подписано на полгода. Если в оставшихся пяти турах до конца премьер-лиги кайратовцы не оступятся, то руководству придется всерьез задуматься над продолжением совместного сотрудничества с испанцем.

Между тем алматинцы под его руководством одержали седьмую победу подряд. Причем на своем поле разгромили неслабый по именам «Ордабасы» (5:1).

Первый тайм не предвещал беды гостям. Более того, после перерыва они провели ответный мяч. Но после того, как Жерар Гоу снова вывел «Кайрат» вперед в счете, команда Алексея Петрушина развалилась. Поэтому итог встречи вполне закономерный.

Несмотря на чувствительное поражение, футболисты шымкентского клуба сохранили за собой третье место, откуда их уже никто не сможет выбить. Другое дело, заслуживают ли они своей игрой бронзовых медалей.

Думается, на месте Алексея Петрушина мог бы спокойно работать и отечественный специалист. Уж хуже играть южане точно не будут. А во что сейчас играет «Ордабасы», непонятно. Нет у команды какой-то выдержанной игры. Все держится на индивидуальном мастерстве некоторых игроков. Поэтому нелогичным выглядит их пребывание на третьей позиции. Но тут шымкентцы должны благодарить «Иртыш» и «Тобол», не сумевших также стабилизировать свою игру.

Победа же вывела «Кайрат» на первое место в таблице. Теперь алматинцы на один балл опережают «Астану», имеющую в запасе аж три игры.

«Акжайык» благодаря удачной игре с «Атырау» (1:0) довел победную серию до трех матчей. И что самое интересное, ни в одном из них не пропустил. В таблице уральцы поднялись на девятое место. Однако расслабляться им ни в коем случае нельзя, так как кроме них еще три команды имеют равное количество очков — по 29. Так что одна неудача и подопечные Вахида Масудова рискуют снова свалиться на дно. Тем не менее отдадим им должное за проявленное мужество в свете финансовых трудностей клуба. А доведется уральцам при таких проблемах сохранить прописку в премьер-лигу, совершат поистине героический поступок.

А вот дела у «Атырау» совсем плохи. «Нефтяники» не выигрывают в последних шести матчах. Как результат, скатились на предпоследнее 11-е место. При этом Сергей Павлов лишился своего поста, что неудивительно. Россиянин руководил командой с апреля, то есть у него было время донести свои идеи до футболистов и обезопасить их от зоны вылета. Поэтому все разговоры о том, что не он готовил команду в межсезонье, не в счет. Тот же Димитар Димитров в свое время принял «Иртыш» в разгар сезона и не позволил павлодарцам развалиться, вытащив их в первую шестерку. Тут уж все упирается в квалификацию российского тренера. Ну и ответственность с ним за плачевный результат должно разделить руководство. Оно же его назначало. Как бы то ни было, атыраусцы не потеряли шансы на спасение. Надо лишь встряхнуться и зубами цепляться за очки в следующих играх. Тем более играть придется не с лидерами чемпионата.

«Актобе» исправно набирает очки в пятом туре кряду. Беспроигрышная серия не могла не сказаться положительным образом на турнирном положении клуба. Хлопцы Владимира Муханова поднялись на седьмое место. Порадуемся искренне за «красно-белых». Ведь в межсезонье руководство изрядно намудрило с новичками, квалификация которых не выдерживало никакой критики. Благо российскому специалисту удалось вдохнуть жизнь в команду, которой остается не провалить оставшиеся матчи чемпионата.

«Тобол» в очередной раз доказал, что в этом сезоне, как, впрочем, и в прежние, не способен выдавать длительные беспроигрышные серии. Не помогают даже частые смены главных тренеров, не говоря уже о футболистах. Не исключено, что костанайцы, как и многие другие участники премьер-лиги, попросту не могут угадать с тренером. Но это уже отдельная тема для разговора, а пока что в таблице они идут четвертыми. Кстати, весьма достойное место.