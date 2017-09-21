Футболист «Барселоны» Дембеле надеется вернуться в строй через 2 месяца после травмы
МОСКВА, 21 сен —
Р-Спорт. Футболист испанской «Барселоны» Усман Дембеле надеется вернуться в строй через два месяца после разрыва сухожилий бедра.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Дембеле получил травму 16 сентября в гостевом матче 4-го тура чемпионата Испании с «Хетафе», в котором «Барса» выиграла со счетом 2−1. У 20-летнего французского хавбека был диагностирован разрыв сухожилия мышцы левого бедра. 19 сентября Дембеле был успешно прооперирован. По мнению врачей, восстановление игрока займет порядка 3,5 месяца.
В среду француз в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото игроков «Барселоны», которые одеты в футболки со словами поддержки Дембеле. При этом в подписи к фото Дембеле оставил хэштег «я вернусь через два месяца».
Дембеле перешел в «Барселону» в августе из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро и успел провести за каталонский клуб три матча.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter