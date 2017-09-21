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21 сентября 2017, 9:10 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «Барселоны» Дембеле надеется вернуться в строй через 2 месяца после травмы

МОСКВА, 21 сен — Р-Спорт. Футболист испанской «Барселоны» Усман Дембеле надеется вернуться в строй через два месяца после разрыва сухожилий бедра.

<em>МОСКВА 21 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футболист испанской Барселоны <span class=error>Усман</span> <span class=error>Дембеле</span> надеется вернуться в строй через два месяца после разрыва сухожилий бедра. Увеличить
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Дембеле получил травму 16 сентября в гостевом матче 4-го тура чемпионата Испании с «Хетафе», в котором «Барса» выиграла со счетом 2−1. У 20-летнего французского хавбека был диагностирован разрыв сухожилия мышцы левого бедра. 19 сентября Дембеле был успешно прооперирован. По мнению врачей, восстановление игрока займет порядка 3,5 месяца.

В среду француз в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото игроков «Барселоны», которые одеты в футболки со словами поддержки Дембеле. При этом в подписи к фото Дембеле оставил хэштег «я вернусь через два месяца».

Дембеле перешел в «Барселону» в августе из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро и успел провести за каталонский клуб три матча.

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