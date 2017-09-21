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21 сентября 2017, 9:11 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Восьмилетний футболист мексиканского клуба «Америка» погиб из-за землетрясения

ТАСС, 21 сентября. Восьмилетний футболист Рауль Алексис Варгас Масиас, выступавший за клуб «Америка» из Мехико, погиб при обрушении школы при землетрясении в столице Мексики. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Во вторник в Мехико в результате землетрясения обрушилась школа. Ранее сообщалось о том, что 22 человека погибли в результате трагедии, в том числе 20 детей. Еще 30 детей считаются пропавшими.

«Ты всегда будешь с нами и всегда будешь в наших сердцах», — сказано в сообщении клуба.

По последним официальным данным, в результате трагедии погибли 225 человек, из них 94 — в столице республики. В Мехико разрушено более 40 зданий. По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики, очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения было зарегистрировано более 20 повторных толчков магнитудой до 4.
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