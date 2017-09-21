Восьмилетний футболист мексиканского клуба «Америка» погиб из-за землетрясения

Во вторник в Мехико в результате землетрясения обрушилась школа. Ранее сообщалось о том, что 22 человека погибли в результате трагедии, в том числе 20 детей. Еще 30 детей считаются пропавшими.

«Ты всегда будешь с нами и всегда будешь в наших сердцах», — сказано в сообщении клуба.