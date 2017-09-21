Восьмилетний футболист мексиканского клуба «Америка» погиб из-за землетрясения
ТАСС, 21 сентября. Восьмилетний футболист Рауль Алексис Варгас Масиас, выступавший за клуб «Америка» из Мехико, погиб при обрушении школы при землетрясении в столице Мексики. Об этом сообщает
пресс-служба команды.
Во вторник в Мехико в результате землетрясения обрушилась школа. Ранее сообщалось о том, что 22 человека погибли в результате трагедии, в том числе 20 детей. Еще 30 детей считаются пропавшими.
«Ты всегда будешь с нами и всегда будешь в наших сердцах», — сказано в сообщении клуба.
По последним официальным данным, в результате трагедии погибли 225 человек, из них 94 — в столице республики. В Мехико разрушено более 40 зданий. По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения находился в 12 км к
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