Неизвестные избили главного тренера загребского футбольного клуба «Динамо»
ТАСС, 21 сентября. Главный тренер хорватского футбольного клуба «Динамо» (Загреб) Марио Цвитанович был избит возле собственного дома, двое нападавших были в масках и вооружены дубинками. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
Нападение произошло, когда тренер возвращался домой по прибытии с гостевого матча Кубка Хорватии. Отмечается, что Цвитанович самостоятельно вызвал полицию и скорую помощь. По данным издания Jutarnji List, врачи диагностировали у тренера перелом левой руки.
В сообщении клубной
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