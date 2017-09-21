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21 сентября 2017, 1:38 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Соперник ЦСКА в ЛЧ «Бенфика» сыграла вничью с «Брагой» в Кубке португальской лиги

МОСКВА, 21 сен — Р-Спорт. Соперник московского ЦСКА в Лиге чемпионов «Бенфика» дома сыграла вничью с «Брагой» в матче Кубка португальской лиги.

Соперник московского ЦСКА в Лиге чемпионов <span class=error>Бенфика</span> дома сыграла вничью с Брагой в матче Кубка португальской лиги. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Лиссабоне, завершилась со счетом 1:1. В составе «Бенфики» гол забил Рауль Хименес (11-я минута), у «Браги» отличился Рикарду Феррейра (68).

Матч стартового тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и ЦСКА, которые являются соперниками по группе А, прошел в Лиссабоне 12 сентября и завершился победой армейцев со счетом 2:1. В Москве команды сыграют 22 ноября.

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