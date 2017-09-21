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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31073494/
21 сентября 2017, 1:28 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Реал» Роналду vs «Сантос» Пеле: ничья

«Реалу» не удалось поразить ворота «Бетиса» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании (0:1) и вместе с тем побить достижение «Сантоса» и Пеле, забивавших в 73 встречах подряд.

Королевскому клубу не удалось побить достижение <span class=error>Сантоса</span> и Короля футбола. Увеличить
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«Королевскому клубу» не помогло возвращение после «испанской» дисквалификации лучшего снайпера, Криштиану Роналду.

В ходе серии «Королевский клуб» забил в 2016 и 2017 году 198 голов, 49 из них — на счету португальца. «Сантос» в 73 матчах с 1961 по 1963 год отправил в ворота соперников 245 мячей, 85 из них записал в свой актив Король футбола.

20.09.2017 23:00 основной раунд: 5-й тур Santiago Bernabeu
Реал 0:1 Бетис
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Солар Кике Сетьен
Голы
9 Антонио Санабрия (А. Барраган) 90+4′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
Гарет Бэйл 11
72′ Марселу 12
Лукас Васкес 17
72′ Лука Модрич 10
Борха Майораль 21
67′ Франсиско Роман Иско 22
Марко Асенсио 20
13 Антонио Адан
19 Антонио Барраган
14 Риса Дурмиси
4 Зухаир Феддаль 58′
23 Аисса Манди 38′
20 Кристиан Тельо 36′
9 Антонио Санабрия
3 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
27 Франсис Герреро 61′
10 Риад Будебуз
6 Фабиан Руис 80′
17 Санчес Родригес Хоакин
8 Виктор Камараса 44′
18 Андрес Гуардадо
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
27 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 4
12 Угловые 3
13 Фолы 11
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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