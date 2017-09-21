«Реал» Роналду vs «Сантос» Пеле: ничья
«Реалу» не удалось поразить ворота «Бетиса» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании (0:1) и вместе с тем побить достижение «Сантоса» и Пеле, забивавших в 73 встречах подряд.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Королевскому клубу» не помогло возвращение после «испанской» дисквалификации лучшего снайпера, Криштиану Роналду.
В ходе серии «Королевский клуб» забил в 2016 и 2017 году 198 голов, 49 из них — на счету португальца. «Сантос» в 73 матчах с 1961 по 1963 год отправил в ворота соперников 245 мячей, 85 из них записал в свой актив Король футбола.
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Солар Кике Сетьен
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|27
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|4
|12
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter