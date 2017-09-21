«Реал» Роналду vs «Сантос» Пеле: ничья

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«Королевскому клубу» не помогло возвращение после «испанской» дисквалификации лучшего снайпера, Криштиану Роналду.

В ходе серии «Королевский клуб» забил в 2016 и 2017 году 198 голов, 49 из них — на счету португальца. «Сантос» в 73 матчах с 1961 по 1963 год отправил в ворота соперников 245 мячей, 85 из них записал в свой актив Король футбола.