«Реал» проиграл «Бетису» в матче чемпионата Испании по футболу
ТАСС, 21 сентября. Мадридский «Реал» проиграл «Бетису» со счетом 0:1 в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.
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Мяч на четвертой компенсированной минуте забил Антонио Санабриа.
«Реал» теряет очки в третьем домашнем матче чемпионата подряд, до этого команда Зинедина Зидана на «Сантьяго Бернабеу» сыграла вничью с «Валенсией» и «Леванте».
«Бетис» обошел «Реал» в турнирной таблице и занимает шестое место с девятью очками. «Королевский» клуб идет на седьмой позиции с восемью очками.
В параллельном матче «Севилья» обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 1:0 благодаря голу Хесуса Наваса на 83-й минуте.
В следующем туре чемпион Испании «Реал» в гостях сыграет с «Алавесом» 23 сентября. «Севилья» в тот же день на выезде встретится с «Атлетико».
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20.09.2017 23:00
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основной раунд: 5-й тур
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Santiago Bernabeu
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