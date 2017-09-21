«Реал» проиграл «Бетису» в матче чемпионата Испании по футболу

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Мяч на четвертой компенсированной минуте забил Антонио Санабриа.

«Реал» теряет очки в третьем домашнем матче чемпионата подряд, до этого команда Зинедина Зидана на «Сантьяго Бернабеу» сыграла вничью с «Валенсией» и «Леванте».

«Бетис» обошел «Реал» в турнирной таблице и занимает шестое место с девятью очками. «Королевский» клуб идет на седьмой позиции с восемью очками.

В параллельном матче «Севилья» обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 1:0 благодаря голу Хесуса Наваса на 83-й минуте.

В следующем туре чемпион Испании «Реал» в гостях сыграет с «Алавесом» 23 сентября. «Севилья» в тот же день на выезде встретится с «Атлетико».