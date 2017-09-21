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21 сентября 2017, 1:13 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Реал» проиграл «Бетису» в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 21 сентября. Мадридский «Реал» проиграл «Бетису» со счетом 0:1 в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.

Единственный гол <span class=error>Санабриа</span> забил на четвертой компенсированной минуте. Увеличить
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Мяч на четвертой компенсированной минуте забил Антонио Санабриа.

«Реал» теряет очки в третьем домашнем матче чемпионата подряд, до этого команда Зинедина Зидана на «Сантьяго Бернабеу» сыграла вничью с «Валенсией» и «Леванте».

«Бетис» обошел «Реал» в турнирной таблице и занимает шестое место с девятью очками. «Королевский» клуб идет на седьмой позиции с восемью очками.

В параллельном матче «Севилья» обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 1:0 благодаря голу Хесуса Наваса на 83-й минуте.

В следующем туре чемпион Испании «Реал» в гостях сыграет с «Алавесом» 23 сентября. «Севилья» в тот же день на выезде встретится с «Атлетико».

20.09.2017 23:00 основной раунд: 5-й тур Santiago Bernabeu
Реал 0:1 Бетис
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Солар Кике Сетьен
Голы
9 Антонио Санабрия (А. Барраган) 90+4′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
Гарет Бэйл 11
72′ Марселу 12
Лукас Васкес 17
72′ Лука Модрич 10
Борха Майораль 21
67′ Франсиско Роман Иско 22
Марко Асенсио 20
13 Антонио Адан
19 Антонио Барраган
14 Риса Дурмиси
4 Зухаир Феддаль 58′
23 Аисса Манди 38′
20 Кристиан Тельо 36′
9 Антонио Санабрия
3 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
27 Франсис Герреро 61′
10 Риад Будебуз
6 Фабиан Руис 80′
17 Санчес Родригес Хоакин
8 Виктор Камараса 44′
18 Андрес Гуардадо
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
27 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 4
12 Угловые 3
13 Фолы 11
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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«Реал» Роналду vs «Сантос» Пеле: ничья

«Реалу» не удалось поразить ворота «Бетиса» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании (0:1) и вместе с тем побить достижение «Сантоса» и Пеле, забивавших в 73 встречах подряд.
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