Гол Хесуса Наваса принёс «Севилье» победу над «Лас-Пальмасом»
В матче 5-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала на своём поле «Лас-Пальмас». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
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Единственный гол на 83-й минуте записал на свой счёт полузащитник Хесус Навас, который отличился после результативной передачи форварда Франко Васкеса. Таким образом, андалузская команда одержала четвёртую подряд победу в Примере.
Напомним, что «Севилья» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов.
«Севилья» (13 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Лас-Пальмас» (6) находится на 12-й строчке.
|20.09.2017 23:00
|основной раунд: 5-й тур
|Ramon Sanchez Pizjuan
|Севилья
|1:0
|Лас-Пальмас
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Эдуардо Бериссо
|Маноло Маркес
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|6
|9
|Удары в створ
|0
|12
|Угловые
|0
|21
|Фолы
|8
|5
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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