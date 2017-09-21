Гол Хесуса Наваса принёс «Севилье» победу над «Лас-Пальмасом»

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Единственный гол на 83-й минуте записал на свой счёт полузащитник Хесус Навас, который отличился после результативной передачи форварда Франко Васкеса. Таким образом, андалузская команда одержала четвёртую подряд победу в Примере.

Напомним, что «Севилья» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов.

«Севилья» (13 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Лас-Пальмас» (6) находится на 12-й строчке.