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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31073396/
21 сентября 2017, 1:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Хесуса Наваса принёс «Севилье» победу над «Лас-Пальмасом»

В матче 5-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала на своём поле «Лас-Пальмас». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В матче 5-го тура чемпионата Испании Севилья принимала на своём поле Лас-Пальмас. Увеличить
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Единственный гол на 83-й минуте записал на свой счёт полузащитник Хесус Навас, который отличился после результативной передачи форварда Франко Васкеса. Таким образом, андалузская команда одержала четвёртую подряд победу в Примере.

Напомним, что «Севилья» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов.

«Севилья» (13 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Лас-Пальмас» (6) находится на 12-й строчке.

20.09.2017 23:00 основной раунд: 5-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Севилья 1:0 Лас-Пальмас
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эдуардо Бериссо Маноло Маркес
Голы
83′ Гонсалес Хесус Навас (Ф. Васкес) 16
Составы
Серхио Рико 1
Симон Кьер 4
Серхио Эскудеро 18
Николас Пареха 21
44′ Габриэль Меркадо 25
Стивен Н`Зонзи 15
89′ Гонсалес Хесус Навас 16
Виссам Бен Йеддер 9
76′ Микаэль Крун-Дели 7
Эвер Банега 10
70′ Карлос Хоакин Корреа 11
Пабло Сарабия 17
62′ Паулу Энрике Гансу 19
Франко Васкес 22
13 Леандро Чичисола
5 Давид Гарсия 1′
12 Маседу Роша Мишел
16 Артилес Олива Айтами
22 Ксимо Наварро
21 Хонатан Вьера
9 Хонатан Кальери
24 Тана
14 Эрнан 85′
19 Эрнан Толедо
25 Альберто Аквилани 66′
4 Висенте Гомес
20 Виктор Мачин Перес Витоло 58′
11 Херонимо Фигероа Момо 76′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 6
9 Удары в створ 0
12 Угловые 0
21 Фолы 8
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лас-Пальмас
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