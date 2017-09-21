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21 сентября 2017, 0:14 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Бертон Альбион» и вышел в 1/8 финала Кубка футбольной лиги

ТАСС, 20 сентября. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» разгромил «Бертон Альбион» со счетом 4:1 в домашнем матче 1/16 финала Кубка лиги и вышел в следующий раунд турнира.

В составе победителей голами отметились Маркус Рэшфорд (5-я и 17-я минуты), Джесси Лингард (36) и Антони Марсьяль (60). У гостей отличился Ллойд Дайер (90).

Результаты других матчей 1/16 финала:

«Арсенал» — «Донкастер» — 1:0;.

«Челси» — «Ноттингем Форест» — 5:1;.

«Эвертон» — «Сандерленд» — 3:0;.

«Вест Бромвич» — «Манчестер Сити» — 1:2.

Соперники команд по 1/8 финала определятся по итогам жеребьевки.

Кубок футбольной лиги — третий по значимости турнир в Англии. Победитель соревнований получает путевку в третий квалификационный раунд Лиги Европы. «Ливерпуль» является самым титулованным клубом, выиграв трофей восемь раз. В активе «Манчестер Юнайтед» пять трофеев.
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