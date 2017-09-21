«Алавес» стартовал в чемпионате Испании с пяти поражений подряд

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«Алавес» потерпел пятое поражение на старте чемпионата Испании. Единственный гол на исходе первого тайма забил Луизинью, результативной передачей отметился Флорин Андоне.



«Депортиво» с четырьмя очками занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес», который до сих пор не набрал ни одного балла, находится на 19-й строчке.