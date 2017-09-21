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21 сентября 2017, 0:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Алавес» стартовал в чемпионате Испании с пяти поражений подряд

«Депортиво» выиграл у «Алавеса» в матче пятого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Депортиво выиграл у <span class=error>Алавеса</span> в матче пятого тура испанской Примеры. Увеличить
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«Алавес» потерпел пятое поражение на старте чемпионата Испании. Единственный гол на исходе первого тайма забил Луизинью, результативной передачей отметился Флорин Андоне.

«Депортиво» с четырьмя очками занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес», который до сих пор не набрал ни одного балла, находится на 19-й строчке.

20.09.2017 22:00 основной раунд: 5-й тур Riazor
Депортиво 1:0 Алавес
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Мель Пепе Луис Субельдия
Голы
45′ Луиш Карлуш Луизинью (Ф. Андоне) 16
Составы
Костел Пантилимон 25
Хуан Франсиско Морено Хуанфран 2
Гарридо Алехандро Аррибас 14
Луиш Карлуш Луизинью 16
Фабиан Шер 24
Федерико Вальверде 17
дос Сантос Торрес Гильерме 20
Сельсо Борхес 22
63′ Перес Мартинес Лукас 7
Эмре Чолак 8
90′ Федерико Картабия 9
Алешандре Вилела Бруну Гама 21
89′ Флорин Андоне 10
Борха Валье 19
1 Фернандо Флорес Пачеко
2 Мартин Карлос Вигарай 50′
3 Рубен Дуарте
6 Гильермо Марипан 62′
12 Родригу Эли
19 Мануэль Гарсия
23 Альваро Медран
11 Перес Ибаи Гомес
16 Даниель Торрес 69′
7 Рубен Собрино
14 Хорхе Франко Бурги 62′
17 Альфонсо Педраса
24 Мунир Эль-Хаддади 83′
10 Оскар Ромеро
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 3
5 Угловые 2
16 Фолы 19
2 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Давид Медье Хименес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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