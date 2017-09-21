«Алавес» стартовал в чемпионате Испании с пяти поражений подряд
«Депортиво» выиграл у «Алавеса» в матче пятого тура испанской Примеры. Встреча проходила в
Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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«Алавес» потерпел пятое поражение на старте чемпионата Испании. Единственный гол на исходе первого тайма забил Луизинью, результативной передачей отметился Флорин Андоне.
«Депортиво» с четырьмя очками занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес», который до сих пор не набрал ни одного балла, находится на 19-й строчке.
Главные тренеры
|Мель Пепе
|Луис Субельдия
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|6
Судьи
|Главный судья
|Давид Медье Хименес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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