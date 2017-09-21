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21 сентября 2017, 0:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус», «Милан» и «Наполи» одержали победы в чемпионате Италии

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал на своём поле «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В матче 5-го тура чемпионата Италии <span class=error>Ювентус</span> принимал на своём поле Фиорентину. Увеличить
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В составе победителей единственный гол на 52-й минуте записал на свой счёт хорватский нападающий Марио Манджукич. С 66-й минуты «Фиорентина» играла вдесятером после удаления Милана Баделя.

«Милан» в параллельном матче на своём поле обыграл СПАЛ со счётом 2:0 благодаря голам Рикардо Родригеса и Франка Кесси, которые реализовали пенальти.

«Наполи» на выезде оказался сильнее «Лацио» — 4:1. В составе победителей отличились Калиду Кулибали, Хосе Кальехон, Дрис Мертенс и Жоржиньо, а за римлян гол забил Стефан де Врей.

В других матчах тура, которые проходили параллельно, «Аталанта» разгромила «Кротоне» (5:1), «Торино» обыграл «Удинезе» (3:2), «Дженоа» сыграл вничью с «Кьево» (1:1), «Сассуоло» победил в матче с «Кальяри» (1:0), а «Верона» поделила очки с «Сампдорией» (0:0).

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