«Челси», «Эвертон» и «Арсенал» вышли в 4-й раунд Кубка английской лиги
«Челси» разгромил «Ноттингем Форест» в матче третьего раунда Кубка английской лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 5:1.
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У хозяев
В других матчах третьего раунда Кубка английской лиги «Эвертон» разгромил «Сандерленд» (3:0), «Арсенал» одолел «Донкастер Роверс» со счетом 1:0.
«Челси», «Эвертон» и «Арсенал» вышли в 4-й раунд Кубка английской лиги.
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