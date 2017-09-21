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21 сентября 2017, 0:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси», «Эвертон» и «Арсенал» вышли в 4-й раунд Кубка английской лиги

«Челси» разгромил «Ноттингем Форест» в матче третьего раунда Кубка английской лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 5:1.

<span class=error>Челси</span> разгромил Ноттингем <span class=error>Форест</span> в матче третьего раунда Кубка английской лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж и завершилась со счетом 5:1. Увеличить
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У хозяев хет-трик оформил Миши Батшуайи, по разу отличились Роберт Кенеди и Шарли Мусонда. Единственный гол гостей забил Тендайи Дариква.

В других матчах третьего раунда Кубка английской лиги «Эвертон» разгромил «Сандерленд» (3:0), «Арсенал» одолел «Донкастер Роверс» со счетом 1:0.

«Челси», «Эвертон» и «Арсенал» вышли в 4-й раунд Кубка английской лиги.

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