Дортмундская «Боруссия» разгромила «Гамбург», «Герта» выиграла у «Байера»
«Гамбург» проиграл дортмундской «Боруссии» в матче пятого тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
В середине первого тайма отличился Синдзи Кагава. На 63-й минуте
В других матчах пятого тура немецкой Бундеслиги «Герта» выиграла у «Байера» (2:1), «Фрайбург» и «Ганновер» сыграли вничью (1:1), а «Майнц» уступил «Хоффенхайму» (2:3).
|20.09.2017 21:30
|основной раунд: 5-й тур
|Volksparkstadion
|Гамбург
|0:3
|Боруссия Д
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Маркус Гисдоль
|Петер Бос
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|7
|4
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|13
|7
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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