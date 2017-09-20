Дортмундская «Боруссия» разгромила «Гамбург», «Герта» выиграла у «Байера»

В середине первого тайма отличился Синдзи Кагава. На 63-й минуте Пьер-Эмерик Обамейянг удвоил преимущество гостей. 16 минут спустя Кристиан Пулишич забил третий мяч.

В других матчах пятого тура немецкой Бундеслиги «Герта» выиграла у «Байера» (2:1), «Фрайбург» и «Ганновер» сыграли вничью (1:1), а «Майнц» уступил «Хоффенхайму» (2:3).