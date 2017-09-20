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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31072961/
20 сентября 2017, 23:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Гамбург», «Герта» выиграла у «Байера»

«Гамбург» проиграл дортмундской «Боруссии» в матче пятого тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В середине первого тайма отличился Синдзи Кагава. На 63-й минуте Пьер-Эмерик Обамейянг удвоил преимущество гостей. 16 минут спустя Кристиан Пулишич забил третий мяч.

В других матчах пятого тура немецкой Бундеслиги «Герта» выиграла у «Байера» (2:1), «Фрайбург» и «Ганновер» сыграли вничью (1:1), а «Майнц» уступил «Хоффенхайму» (2:3).

20.09.2017 21:30 основной раунд: 5-й тур Volksparkstadion
Гамбург 0:3 Боруссия Д
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Маркус Гисдоль Петер Бос
Голы
23 Синдзи Кагава 24′
17 Пьер-Эмерик Обамеянг 63′
22 Кристиан Пулишич 79′
Составы
Кристиан Матения 1
Деннис Дикмайер 2
Мергим Маврай 5
20′ Кирьякос Пападопулос 9
76′ Льюис Холтби 8
Соуза Силва Уоллас 12
Гидеон Юнг 28
Андре Хан 11
31′ 48′ Готоку Сакаи 24
Дуглас Сантос 6
70′ Сеяд Салихович 23
Лука Вальдшмидт 15
84′ Бобби Вуд 7
Василие Яничич 16
38 Роман Бюрки
25 Сократис Папастатопулос
26 Лукаш Пищек
36 Емер Топрак
8 Нури Шахин
22 Кристиан Пулишич
27 Гонсало Кастро
17 Пьер-Эмерик Обамеянг
2 Дан-Аксель Загаду 84′
34 Якоб Брун Ларсен
23 Синдзи Кагава 66′
19 Махмуд Дахуд
9 Андрей Ярмоленко 67′
20 Максимиллиан Филипп
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
4 Угловые 3
15 Фолы 13
7 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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