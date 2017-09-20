«Атлетико» выиграл в Бильбао и вышел на второе место в чемпионате Испании

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На 41-й минуте Ариц Адурис не реализовал пенальти. В дебюте второго тайма Анхель Корреа открыл счёт. На 73-й минуте отличился Янник Феррейра-Карраско. В конце отличился Рауль Гарсия.

«Атлетик» из Бильбао с семью очками занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико», одержавший вторую победу в турнире подряд, с 11 очками находится на второй строчке.