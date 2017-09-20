Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31072822/
20 сентября 2017, 23:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» выиграл в Бильбао и вышел на второе место в чемпионате Испании

«Атлетик» из Бильбао проиграл «Атлетико» в матче пятого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

<span class=error>Атлетик</span> из Бильбао проиграл <span class=error>Атлетико</span> в матче пятого тура испанской Примеры. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На 41-й минуте Ариц Адурис не реализовал пенальти. В дебюте второго тайма Анхель Корреа открыл счёт. На 73-й минуте отличился Янник Феррейра-Карраско. В конце отличился Рауль Гарсия.

«Атлетик» из Бильбао с семью очками занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико», одержавший вторую победу в турнире подряд, с 11 очками находится на второй строчке.

20.09.2017 21:00 основной раунд: 5-й тур San Mames Barria
Атлетик 1:2 Атлетико
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хосе Анхель Сиганда Диего Симеоне
Голы
90+2′ Эскудеро Рауль Гарсия (М. Баленсиага) 22
11 Анхель Корреа (Коке) 55′
10 Янник Феррейра-Карраско (А. Гризманн) 73′
Нереализованные пенальти
41′ А. Адурис 20
Составы
Кепа Аррисабалага 1
Эмерик Ляпорт 4
Иньиго Лекуэ 15
Микель Баленсиага 24
Унаи Нуньес 30
Микель Сан-Хосе 6
Эскудеро Рауль Гарсия 22
Гоньи Икер Муниаин 10
56′ Андер Итурраспе 8
Беньят Эчеварриа 7
56′ Маркель Сусаэта 14
Иньяки Уильямс 11
79′ Ариц Адурис 20
Иньиго Кордоба 28
13 Ян Облак
2 Диего Годин
15 Стефан Савич
24 Хосе Хименес
5 Томас Партей 25′
6 Коке
8 Ньигес Сауль
7 Антуан Гризманн
3 Филипе Луис 79′ 39′
19 Лукас Эрнандез
22 Николас Гайтан 60′
10 Янник Феррейра-Карраско
11 Анхель Корреа 72′
14 Габриэль Фернандес Габи
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 16
7 Удары в створ 9
6 Угловые 0
12 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Атлетик
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп