«Атлетико» выиграл в Бильбао и вышел на второе место в чемпионате Испании
«Атлетик» из Бильбао проиграл «Атлетико» в матче пятого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
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На 41-й минуте Ариц Адурис не реализовал пенальти. В дебюте второго тайма Анхель Корреа открыл счёт. На 73-й минуте отличился Янник
«Атлетик» из Бильбао с семью очками занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико», одержавший вторую победу в турнире подряд, с 11 очками находится на второй строчке.
Главные тренеры
|Хосе Анхель Сиганда
|Диего Симеоне
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|16
|7
|Удары в створ
|9
|6
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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