Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Базель» проиграл «Санкт-Галлену»

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Встреча проходила в Санкт-Галлене на стадионе «AFG-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У «Санкт-Галлена» отличились Марко Араторе и Даниэль Алексич, у «Базеля» — Лука Зуффи.



«Базель» на старте группового этапа Лиги чемпионов на выезде проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:3).



Первый матч между ЦСКА и «Базелем» состоится в Москве 18 октября, а второй — 31 октября в Швейцарии.