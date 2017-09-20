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20 сентября 2017, 23:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Базель» проиграл «Санкт-Галлену»

«Базель», являющийся соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, в матче восьмого тура чемпионата Швейцарии проиграл «Санкт-Галлену».

Базель являющийся соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов в матче восьмого тура чемпионата Швейцарии проиграл Санкт-<span class=error>Галлену</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Санкт-Галлене на стадионе «AFG-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У «Санкт-Галлена» отличились Марко Араторе и Даниэль Алексич, у «Базеля» — Лука Зуффи.

«Базель» на старте группового этапа Лиги чемпионов на выезде проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Первый матч между ЦСКА и «Базелем» состоится в Москве 18 октября, а второй — 31 октября в Швейцарии.

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