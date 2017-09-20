Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Базель» проиграл «Санкт-Галлену»
«Базель», являющийся соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, в матче восьмого тура чемпионата Швейцарии проиграл «Санкт-Галлену».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча проходила в
«Базель» на старте группового этапа Лиги чемпионов на выезде проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:3).
Первый матч между ЦСКА и «Базелем» состоится в Москве 18 октября, а второй — 31 октября в Швейцарии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter