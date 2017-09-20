«Атырау» отправил в отставку главного тренера Павлова

«Нефтяники» не выигрывали ни разу в третьем круге чемпионата, а недавнее крупное поражение в Астане со счетом 7:0 и вовсе усугубило и без того не самые сильные позиции российского наставника. Затем «Атырау» не сумел на своем поле обыграть «Актобе» (2:2), и судьба Павлова была предрешена.

Последний матч под руководством Павлова «Атырау» провел в Уральске, где в рамках 30-го тура уступил «Акжайыку» (0:1).

62-летний Павлов возглавил западноказахстанский клуб в середине апреля, сменив на этом посту неудачно стартовавшего в чемпионате хорвата Зорана Вулича. Команда при россиянине сумела наладить игру, и вскоре «Атырау» уверенно стал набирать очки. Но с наступлением третьего круга подопечные Павлова потеряли вкус к победам, выступая неудачно как на выезде, так и в родных стенах.

Кто сменит Павлова на тренерском мостике «Атырау» — пока неизвестно. Скорее всего, исполняющим обязанности главного тренера будет назначен один из казахстанских специалистов, а по завершении сезона руководство клуба займется поиском нового наставника.

Напомним, что «Атырау» находится в зоне вылета, занимая 11-ю строчку в турнирной таблице и имея на своем счету 26 очков. Перед началом сезона с клуба за прошлые долги ФИФА сняла три очка.

Отметим, что в этом сезоне КПЛ пока без смены тренеров обошлись всего пять клубов — это «Астана», «Ордабасы», «Кайсар», «Тараз» и «Акжайык».