Дубль Джеко помог «Роме» разгромить «Беневенто» в матче чемпионата Италии по футболу

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Встреча, прошедшая в среду в Беневенто, завершилась со счетом 4:0 в пользу римлян, в составе которых дубль сделал Эдин Джеко (22-я, 52-я минуты), в свои ворота забили игроки хозяев Фабио Лучиони (35) и Лоренцо Венути (74).

«Рома» с девятью очками идет на 5-м месте в турнирной таблице, новичок серии А «Беневенто», потерпевший пять поражений, занимает последнюю строчку.