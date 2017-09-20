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20 сентября 2017, 21:42 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Джеко помог «Роме» разгромить «Беневенто» в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт. Футболисты «Ромы» разгромили «Беневенто» в матче 5-го тура чемпионата Италии.

Футболисты Ромы разгромили Беневенто в матче 5-го тура чемпионата Италии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Беневенто, завершилась со счетом 4:0 в пользу римлян, в составе которых дубль сделал Эдин Джеко (22-я, 52-я минуты), в свои ворота забили игроки хозяев Фабио Лучиони (35) и Лоренцо Венути (74).

«Рома» с девятью очками идет на 5-м месте в турнирной таблице, новичок серии А «Беневенто», потерпевший пять поражений, занимает последнюю строчку.

20.09.2017 19:00 основной раунд: 5-й тур Stadio Ciro Vigorito
Беневенто 0:4 Рома
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Марко Барони Эусебио Ди Франческо
Голы
9 Эдин Джеко (А. Коларов) 22′
5 Фабио Лучони 35′
9 Эдин Джеко (Д. Перотти) 52′
23 Лоренцо Венути 74′
Составы
Вид Белец 1
Гаэтано Летиция 3
Фабио Лучони 5
56′ Джанлука Ди Кьяра 17
Лоренцо Венути 23
Данило Катальди 8
Раман Чибса 13
Ледиан Мемушай 20
Георге Пушкаш 32
64′ Ашраф Лазар 77
84′ Витторио Париджини 26
75′ Массимо Кода 11
Самуэль Арментерос 90
1 Алиссон
5 Гильерме Жуан Жезус
11 Александр Коларов
20 Федерико Фасио
25 Бруну Перес
6 Кевин Стротман
21 Максим Гоналон
9 Эдин Джеко
7 Лоренцо Пеллегрини 68′
30 Жерсон
8 Диего Перотти 75′
24 Алессандро Флоренци
17 Дженгиз Ундер 45′
92 Стефан Эль-Шаарави
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 21
5 Удары в створ 7
2 Угловые 9
10 Фолы 8
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Микаэль Фаббри (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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