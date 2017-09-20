Дубль Джеко помог «Роме» разгромить «Беневенто» в матче чемпионата Италии по футболу
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Ромы» разгромили «Беневенто» в матче 5-го тура чемпионата Италии.
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Встреча, прошедшая в среду в Беневенто, завершилась со счетом 4:0 в пользу римлян, в составе которых дубль сделал Эдин Джеко (22-я, 52-я минуты), в свои ворота забили игроки хозяев Фабио Лучиони (35) и Лоренцо Венути (74).
«Рома» с девятью очками идет на 5-м месте в турнирной таблице, новичок серии А «Беневенто», потерпевший пять поражений, занимает последнюю строчку.
Главные тренеры
|Марко Барони
|Эусебио Ди Франческо
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|21
|5
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|9
|10
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Микаэль Фаббри (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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