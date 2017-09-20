«Кёльн» стартовал в чемпионате Германии с пяти поражений подряд
«Кёльн» проиграл «Айнтрахту» в матче пятого тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Кёльн» потерпел пятое поражение подряд на старте турнира. Единственный гол забил нападающий гостей Себастьен Аллер, который реализовал пенальти в середине первого тайма.
«Айнтрахт» (7 очков) занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Кёльн» остаётся единственной командой без набранных очков и идёт последним.
|20.09.2017 19:30
|основной раунд: 5-й тур
|Rhein-Energie-Stadion
|Кельн
|0:1
|Айнтрахт Ф
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Петер Штегер
|Нико Ковач
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|5
|20
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Мартин Петерсен (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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