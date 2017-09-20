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20 сентября 2017, 21:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Кёльн» стартовал в чемпионате Германии с пяти поражений подряд

«Кёльн» проиграл «Айнтрахту» в матче пятого тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Кёльн» потерпел пятое поражение подряд на старте турнира. Единственный гол забил нападающий гостей Себастьен Аллер, который реализовал пенальти в середине первого тайма.

«Айнтрахт» (7 очков) занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Кёльн» остаётся единственной командой без набранных очков и идёт последним.

20.09.2017 19:30 основной раунд: 5-й тур Rhein-Energie-Stadion
Кельн 0:1 Айнтрахт Ф
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Петер Штегер Нико Ковач
Голы
9 Себастьен Алле 22′
Составы
Тимо Хорн 1
Доминик Хайнц 3
Доминик Маро 5
Леонардо Биттенкурт 21
30′ Маттиас Леманн 33
37′ Константин Рауш 34
Юя Осако 13
Джон Кордоба 15
60′ Фредерик Серенсен 4
Лукас Клюнтер 24
60′ Марко Хегер 6
Милош Йоич 8
45′ Симон Цоллер 11
Марсель Риссе 7
1 Лукас Градецки
3 Симон Фалетт
19 Давид Анхель Абраам
22 Тимоти Чэндлер
33 Талеб Тавата 90+2′
5 Желсон Фернандеш
20 Макото Хасебе
9 Себастьен Алле
11 Мият Гачинович 90′
23 Марко Русс
17 Кевин-Принс Боатенг 74′
27 Мариус Вольф
4 Анте Ребич 68′
6 Джонатан де Гузман
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 4
4 Угловые 5
20 Фолы 20
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Мартин Петерсен (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Айнтрахт Ф
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Кельн
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