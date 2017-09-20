Казахстанец Нургалиев ударом с 25 метров забил первый гол за болгарский клуб

В 1/16 финала Кубка против софийского «Локомотива» Нургалиев на 35-й минуте сравнял счет, но это не спасло его команду от поражения представителю второй лиги — 1:2. Как отмечает официальный сайт «Вереи», казахстанец отличился точным ударом со штрафного в 25 метрах от ворот. На 86-й минуте он был заменен, а его команда вылетела с турнира.

В «Верею» Нургалиев перешел этим летом. Трансфер состоялся по инициативе главного тренера Илиана Илиева, который зимой работал с «Алтаем», но покинул клуб после того, как восточно-казахстанцы не смогли получить лицензию для участия в КПЛ.

В текущем сезоне чемпионата Болгарии Нургалиев провел уже семь матчей и отдал одну голевую передачу. После девяти туров его «Верея» с 16 очками занимает пятое место из 14 команд.

Первую половину текущего сезона Нургалиев провел в «Окжетпесе», но получил шанс лишь в одном матче. Ранее 24-летний воспитанник семейского футбола играл за «Алтай», «Иртыш» и родной «Спартак».

Стоит отметить, что Нургалиев стал первым казахстанцем в истории высшего дивизиона чемпионата Болгарии. В сезоне 1992/93 за «Минер» из Перника выступал нападающий Сергей Климов, но его клуб выступал во второй по силе лиге.