Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31072268/
20 сентября 2017, 21:27 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Глава ФИФА: Рост стоимости трансферов в футболе превращает их в крысиные бега

ТАСС, 20 сентября. Возрастающая стоимость трансферов превращает переходы футболистов между клубами в крысиные бега. Такое мнение высказал глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, слова которого приводит агентство Reuters.

«Нам всем вместе нужно решить проблему трансферов, — сказал Инфантино. — Нам нужно подготовить положительные решения для агентов по трансферным правилам, которые витают в воздухе, но никогда серьезно не рассматривались. Мы должны следить, чтобы трансферы не влияли на целостность соревнований, поэтому окна должны закрываться до начала чемпионатов. Беспокоит та инфляция, которую эти переходы вызывают, а также крысиные бега, которые начинаются между клубами».

ПСЖ в минувшее трансферное окно пополнился форвардом испанской «Барселоны» Неймаром и нападающим «Монако» Килианом Мбаппе. По официальной информации, Неймар самостоятельно выкупил свой контракт у испанской команды, заплатив сумму отступных в размере €222 млн евро, что сделало его самым дорогим футболистом мира. Однако по информации испанских СМИ, указанную сумму за Неймара заплатили представители «Пари Сен-Жермен».

Мбаппе перешел в парижскую команду на правах аренды, затем ПСЖ приобретет игрока (активирует опцию выкупа) и подпишет с ним контракт до 30 июня 2022 года. Ранее французская газета L’Equipe сообщала, что сделка обойдется ПСЖ в €180 млн.

ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

УЕФА до конца сезона закончит расследование о нарушении финансового fair play клубом ПСЖ

УЕФА до конца сезона закончит расследование о нарушении финансового fair play клубом ПСЖ

НЬОН /Швейцария/, 20 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) закончит расследование в отношении французского «Пари Сен-Жермен» в связи с подозрениями в нарушении правил финансового fair play до конца сезона. Об этом журналистам сообщил глава УЕФА Александер Чеферин.
Еще 7 новостей  Все новости

Преемственность: россиянин Алексей Сорокин избран в главный руководящий орган ФИФА

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет в Мадриде 1 июня

Международный олимпийский комитет: Бубка опроверг обвинения в коррупции

МПК может дисквалифицировать на два года атлетов за махинации с классификациями