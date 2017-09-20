Глава ФИФА: Рост стоимости трансферов в футболе превращает их в крысиные бега

«Нам всем вместе нужно решить проблему трансферов, — сказал Инфантино. — Нам нужно подготовить положительные решения для агентов по трансферным правилам, которые витают в воздухе, но никогда серьезно не рассматривались. Мы должны следить, чтобы трансферы не влияли на целостность соревнований, поэтому окна должны закрываться до начала чемпионатов. Беспокоит та инфляция, которую эти переходы вызывают, а также крысиные бега, которые начинаются между клубами».

ПСЖ в минувшее трансферное окно пополнился форвардом испанской «Барселоны» Неймаром и нападающим «Монако» Килианом Мбаппе. По официальной информации, Неймар самостоятельно выкупил свой контракт у испанской команды, заплатив сумму отступных в размере €222 млн евро, что сделало его самым дорогим футболистом мира. Однако по информации испанских СМИ, указанную сумму за Неймара заплатили представители «Пари Сен-Жермен».

Мбаппе перешел в парижскую команду на правах аренды, затем ПСЖ приобретет игрока (активирует опцию выкупа) и подпишет с ним контракт до 30 июня 2022 года. Ранее французская газета L’Equipe сообщала, что сделка обойдется ПСЖ в €180 млн.