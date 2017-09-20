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20 сентября 2017, 21:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Копенгаген» вышел в 1/8 финала Кубка Дании

Датский «Копенгаген», который является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 1/16 финала Кубка Дании на выезде разгромил «Скиве» со счётом 3:0.

Датский Копенгаген который является соперником московского Локомотива по групповому этапу Лиги Европы в матче 1/16 финала Кубка Дании на выезде разгромил <span class=error>Скиве</span> со счётом 3:0. Увеличить
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В составе победителей дубль оформил Карло Хольсе, а ещё один гол записал на свой счёт Каспер Куск. Таким образом, «Копенгаген» вышел в 1/8 финала турнира, а «Скиве» завершил своё участие в Кубке Дании.

На прошлой неделе «Копенгаген» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы на своём поле сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0). Во второй раз датская команда сыграет с «железнодорожниками» 23 ноября. Встреча пройдёт в Москве.

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