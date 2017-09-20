Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Копенгаген» вышел в 1/8 финала Кубка Дании
Датский «Копенгаген», который является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 1/16 финала Кубка Дании на выезде разгромил «Скиве» со счётом 3:0.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе победителей дубль оформил Карло Хольсе, а ещё один гол записал на свой счёт Каспер Куск. Таким образом, «Копенгаген» вышел в 1/8 финала турнира, а «Скиве» завершил своё участие в Кубке Дании.
На прошлой неделе «Копенгаген» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы на своём поле сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0). Во второй раз датская команда сыграет с «железнодорожниками» 23 ноября. Встреча пройдёт в Москве.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter