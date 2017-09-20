Жерар Гоу: «Кайрат» не думает о чемпионстве, но ничего невозможного нет

В прошедшей игре ивуариец внес весомый вклад в победу своей команды со счетом 5:1. Он стал автором двух забитых мячей, а остальные мячи забили Андрей Аршавин, Магомед Парагульков и Чума Анене.

«Игра была несложная. Мы набрали прекрасный ход. «Ордабасы» доставил нам определенные трудности, но мы без проблем с ними разобрались. Сегодня получилось забить много голов. Очень рад, что мы продолжаем доставлять наслаждение нашим болельщикам.

Шансы на чемпионство есть, но мы не думаем об этом. Главное — побеждать в каждом матче. Сейчас у нас все получается. Вы сами знаете, что в футболе нет ничего невозможного. Впереди ждет новый матч. Будем настраиваться на будущего соперника, — отметил Гоу.

Отметим, что в предыдущем матче «Кайрат» 16 сентября с точно таким же счетом 5:1 победил в гостях «Тараз».

Благодаря шестой победе подряд под руководством испанского тренера Карлоса Феррера «Кайрат» с 65 очками возглавил турнирную таблицу и на два балла опередил «Астану», которая имеет три игры в запасе.