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20 сентября 2017, 20:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол и два результативных паса Аршавина помогли «Кайрату» разгромить «Ордабасы»

В матче 30-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» принимал на своём поле «Ордабасы». Встреча проходила на стадионе «Центральный» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1.

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В составе победителей дубль оформил Жерар Гоу, а ещё по голу на свой счёт записали Магомед Парагульгов, Чума Анене и Андрей Аршавин. Российский нападающий, который провёл на поле 85 минут, также записал в свой актив две голевые передачи. В составе «Ордабасы» отличился Азат Нургалиев.

«Кайрат» (65 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана, клуб «Ордабасы» (49) находится на третьей строчке.

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