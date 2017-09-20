Гол и два результативных паса Аршавина помогли «Кайрату» разгромить «Ордабасы»

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В составе победителей дубль оформил Жерар Гоу, а ещё по голу на свой счёт записали Магомед Парагульгов, Чума Анене и Андрей Аршавин. Российский нападающий, который провёл на поле 85 минут, также записал в свой актив две голевые передачи. В составе «Ордабасы» отличился Азат Нургалиев.

«Кайрат» (65 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана, клуб «Ордабасы» (49) находится на третьей строчке.