Гол и две передачи Аршавина помогли «Кайрату» снова победить со счетом 5:1 и обогнать «Астану»

Игра прошла сегодня, 20 сентября, в Алматы и завершилась со счетом 5:1.

Героем матча стал Андрей Аршавин. На седьмой и 55-й минутах российский хавбек своими передачами помог ивуарийскому форварду Жерару Гоу оформить дубль, а на 64-й отличился уже сам. Четвертый гол хозяев на 67-й минуте провел полузащитник Магомед Парагульков, а на 90-й пятый мяч в ворота «Ордабасы» отправил норвежский форвард Чума Анене, забивающий третий тур подряд.

У «Ордабасы» автором единственного гола стал полузащитник Азат Нургалиев, который на 48-й минуте сравнял счет.

Отметим, что в предыдущем матче «Кайрат» 16 сентября с точно таким же счетом 5:1 победил в гостях «Тараз».

Эта победа стала для «Кайрата» 19-й в КПЛ. С 65 очками алматинцы возглавляют турнирную таблицу и на три балла опережают «Астану», которая имеет три игры в запасе. Кроме того, эта победа стала для «Кайрата» шестой в шести матчах под руководством испанского тренера Карлоса Феррера.

Для «Ордабасы» поражение стало восьмым в КПЛ. Шымкентцы с 49 очками идут третьими и имеют отрыв в десять баллов от «Тобола».