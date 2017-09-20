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20 сентября 2017, 19:18 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Актобе» победил «Тобол» и поднялся на седьмое место в КПЛ

Футболисты «Актобе» обыграли «Тобол» в домашнем матче 30-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Футболисты <span class=error>Актобе</span> обыграли Тобол в домашнем матче 30-го тура казахстанской <nobr>премьер-лиги</nobr> передает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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Игра прошла сегодня, 20 сентября, на стадионе имени Кобыланды батыра и завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола «Актобе» на 44-й минуте стал камерунский полузащитник Джозеф Нейн, который в КПЛ выступает как гражданин США.

Для «Актобе» эта победа стала седьмой в КПЛ. Команда Владимира Муханова набрала 29 очков и поднялась на седьмое место, но отрыв от идущего 11-м «Атырау» составляет всего три балла.

Потерпевший девятое поражение в КПЛ «Тобол» по-прежнему идет четвертым. У костанайцев 39 очков, но от «Ордабасы» отставание составляет целых 10 баллов.

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