«Актобе» победил «Тобол» и поднялся на седьмое место в КПЛ

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Игра прошла сегодня, 20 сентября, на стадионе имени Кобыланды батыра и завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола «Актобе» на 44-й минуте стал камерунский полузащитник Джозеф Нейн, который в КПЛ выступает как гражданин США.

Для «Актобе» эта победа стала седьмой в КПЛ. Команда Владимира Муханова набрала 29 очков и поднялась на седьмое место, но отрыв от идущего 11-м «Атырау» составляет всего три балла.