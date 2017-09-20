Соперник «Зенита» в ЛЕ «Вардар» одержал победу в чемпионате Македонии
Македонский «Вардар», соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 6-го тура национального первенства на своём поле принимал «Ренову».
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В составе «Вардара» забитые мячи на свой счёт записали армянский защитник Тигран Барсегян и бразильский форвард Жуан Фелипе.
«Вардар» (10 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Македонии, но по потерянным очкам является вторым. «Ренова» (5) — на восьмой строчке.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Вардар» на своём поле уступил «Зениту» со счётом 0:5. Второй матч с командой из
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter