Соперник «Зенита» в ЛЕ «Вардар» одержал победу в чемпионате Македонии

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В составе «Вардара» забитые мячи на свой счёт записали армянский защитник Тигран Барсегян и бразильский форвард Жуан Фелипе.

«Вардар» (10 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Македонии, но по потерянным очкам является вторым. «Ренова» (5) — на восьмой строчке.