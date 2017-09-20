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20 сентября 2017, 19:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник «Зенита» в ЛЕ «Вардар» одержал победу в чемпионате Македонии

Македонский «Вардар», соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 6-го тура национального первенства на своём поле принимал «Ренову».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В составе «Вардара» забитые мячи на свой счёт записали армянский защитник Тигран Барсегян и бразильский форвард Жуан Фелипе.

«Вардар» (10 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Македонии, но по потерянным очкам является вторым. «Ренова» (5) — на восьмой строчке.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Вардар» на своём поле уступил «Зениту» со счётом 0:5. Второй матч с командой из Санкт-Петербурга македонцы проведут в России 23 ноября.

Вардар
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